Le farine da insetti solo su scaffali ad hoc | arriva la stretta

(Di giovedì 23 marzo 2023) AGI -unasulla farina da. "Pensiamo che serva una etichettatura specifica e delle scaffalature apposite in cui sia visibile la provenienza". Lo ha detto Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, in conferenza stampa. E ha spiegato: "Dobbiamo rafforzare la capacità di discernimento delle persone. Abbiamo tentato di affrontare l'argomento seguendo le direttive europee, ma il tema riguarda il nostro modello di consumo". Per questo motivo, "emaniamo quattro decreti che riguardano i livelli autorizzativi sullederivanti da". Con l'etichettatura, "diamo la possibilità ai cittadini di scegliere, la libertà è una scelta ineludibile ma l'informazione altrettanto". "Non discuto - ha proseguito Lollobrigida - che ci si possa nutrire con quello che si ritenga più' ...

Roma, 23 marzo 2023 "Ferma restando la contrarietà nei confronti della decisione europea di immissione in commercio delle farine di insetti, la Conferenza delle Regioni, chiamata ad esprimersi sull'etichettatura di tali prodotti ha lavorato per inserire ulteriori garanzie per la tutela della salute dei consumatori.

«Quello che i decreti prevedono – ha chiarito il ministro – è un'etichetta con provenienza del prodotto, i rischi connessi al consumo e il quantitativo di farine di insetti presente