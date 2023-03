Le famiglie arcobaleno incontrano il prefetto di Milano | Insoddisfatti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Famiglie omogenitoriali, il commissario europeo alla giustizia #Reynders: 'I Paesi sono obbligati a riconoscere i f… - LaStampa : Famiglie arcobaleno, Beppe Fiorello: “Basta con queste discriminazioni, si sta parlando della vita dei bambini” - Agenzia_Ansa : 'I Paesi sono obbligati a riconoscere i figli delle famiglie arcobaleno, in linea con la strategia per l'uguaglianz… - Dione912 : RT @marioadinolfi: Escono finalmente le cifre del famoso “registro delle famiglie arcobaleno” con figli a Milano voluto dal sindaco Sala. S… - ezechiela66 : @marioadinolfi se questi sono i numeri effettivi delle famiglie arcobaleno milanesi avete scatenato l'inferno senza… -

E' stato uno "scambio di opinioni con stima reciproca" quello tra una delegazione dei Sentinelli, dell'Associazionee del Cig Arcigay Milano, e il prefetto di Milano, Renato Saccone, in merito all'interruzione della registrazione dei figli di coppie omogenitoriali. Tuttavia, ha spiegato la ...... Genderlens, Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli, Libellula, Le Tre Ghinee, Tdov,dei diritti (Latina) , Cgil Roma e Lazio,, Di Gay Project , Gay Center, Arcigay ...'Riferirò al ministro dell'Interno le istanze delle, in particolare alcune riflessioni'. Il prefetto di Milano, Renato Saccone , oggi ha incontrato in prefettura una delegazione dei Sentinelli, dell'Associazione...

La bugia di Elly Schlein su governo e famiglie arcobaleno Nicola Porro

E' stato uno "scambio di opinioni con stima reciproca" quello tra una delegazione dei Sentinelli, dell'Associazione Famiglie Arcobaleno e del Cig Arcigay Milano, e il prefetto di Milano, Renato ...Alla manifestazione hanno già aderito: Genderlens, Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli, Libellula, Le Tre Ghinee, Tdov, Arcobaleno dei diritti (Latina) , Cgil Roma e Lazio, Famiglie Arcobaleno, ...