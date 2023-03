Le corsie oscure del Covid

Leggi su panorama

(Di giovedì 23 marzo 2023) Pazienti anziani lasciati da soli nei reparti, legati ai letti perché non c’era sufficiente personale per poterli assistere, «accompagnati» a morire nei casi più disperati. È quanto rivelano a Panorama alcune infermiere che, in pandemia, lavoravano negli ospedali o nei centri vaccinali. Dove, affermano, si somministravano anche sieri scaduti. Gli anziani venivano legati al letto. L’ordine era entrare nelle stanzeil meno possibile. In tanti sono morti così. Senza il conforto di una persona cara. In solitudine». Marina non fa più l’infermiera. Ha smesso. Le era diventato insopportabile eseguire ordini che lei ritiene «disumani». «Ero come una carceriera. Mi sentivo impotente». La sua testimonianza non rientra nelle oltre duemila pagine, depositate le scorse settimane dalla Procura di Bergamo sulla gestione dei primi giorni di pandemia in Val Seriana. Arriva dopo ...