(Di giovedì 23 marzo 2023) Più di un'idea. Anzi una pista per il centrocampo dellanella prossima stagione. Nelc'è Roberto. È in scadenza di contratto dall'Inter, può diventare un'opzione per il ruolo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : #Lazio, svincolati sempre nel mirino: occhi puntati su #Gagliardini #Inter - LucaDiMarc : RT @Gazzetta_it: #Lazio, svincolati sempre nel mirino: occhi puntati su #Gagliardini #Inter - El_Principe22_ : RT @Gazzetta_it: #Lazio, svincolati sempre nel mirino: occhi puntati su #Gagliardini #Inter - sportli26181512 : Lazio, svincolati sempre nel mirino: occhi puntati su Gagliardini: Lazio, svincolati sempre nel mirino: occhi punta… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: #Lazio, svincolati sempre nel mirino: occhi puntati su #Gagliardini #Inter -

Nel mercato estivo laha tratto dalla lista deglidue nomi che si stanno rivelando tra gli arrivi più preziosi: Alessio Romagnoli e Matías Vecino. Una linea che il club di Lotito è ...... essendouno dall'altro: si potrebbe decidere di orientarne due a sud, e i due all'...simile possa produrre 300 kWh totale nelle condizioni migliori e in zone come la Toscana o il. In ...Per questo Marotta è sempre attento al mercato, e per la prossima estate, come riportato ... anche lui in scadenza di contratto, con Acerbi che dovrà invece essere riscattato dalla. ...

Lazio, svincolati sempre nel mirino: occhi puntati su Gagliardini La Gazzetta dello Sport

Nel mercato estivo la Lazio ha tratto dalla lista degli svincolati due nomi che si stanno rivelando tra gli arrivi più preziosi: Alessio Romagnoli e Matías Vecino. Una linea che il club di Lotito è ...Milinkovic-Savic va in scadenza nel 2024 e il suo valore potrebbe scendere fino a 30 milioni di euro: la Juve starebbe alla finestra per il serbo ...