Lazio | Sarri guarda a Napoli e sogna Zielinski

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luxgraph : Lazio, Sarri sempre più guida del progetto: gli manca solo liberarsi di Tare - Nicco_D612 : - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DA ROMA - Lazio, Sarri ha rifiutato un'offerta da 7 milioni a stagione dagli Emirati Arabi - susydigennaro : RT @napolimagazine: DA ROMA - Lazio, Sarri ha rifiutato un'offerta da 7 milioni a stagione dagli Emirati Arabi - milansette : Lazio, Sarri verso l'uscita? Sirene inglesi, Milan dietro l'angolo -

ROMA - Quale futuro per Luca Pellegrini Situazione tutta da scoprire per il terzino sinistro arrivato a gennaio allae fin qui oggetto misterioso. Solo 69' in campo nel ritorno (sfortunato) contro l'Az Alkmaar di Conference League. Più di un'ora di match in cui non ha per niente sfigurato. Ma in campionato non ...ROMA -vuole giocare sul sicuro, l'ha ribadito dopo il derby. Mercato di italiani o comunque italiano, è l'indirizzo. Per la sua terzacerca ancora di più giocatori funzionali visto che metà ...Lanaviga in piena zona Champions, con lui al 100% l'obiettivo stagionale si avvicinerebbe ancora di più.incrocia le dita e aspetta il suo ...

Lazio, Sarri rifiuta 7 milioni dagli Emirati. Il Messaggero: "Vuole chiarezza sul mercato" TUTTO mercato WEB

Calciomercato Lazio: Sarri vuole Zielinski. Sarri ha richiesto l’acquisto di più giocatori italiani, ma ha un solo nome in testa per il ruolo di Milinkovic: Piotr Zielinski del Napoli… Leggi ...[themoneytizer id=”99064-6] La rivincita di Sarri è nel suo sorriso, il futuro si decide adesso. Non ci aveva dormito due notti per l’ultimo derby, lo aveva studiato in ogni dettaglio, lo ha vinto di ...