Lazio, rinnovo Zaccagni: ecco la richiesta a Lotito (Di giovedì 23 marzo 2023) Colloqui in corso tra Zaccagni e la Lazio per il rinnovo del contratto. Oggi Il Tempo riporta le cifre dell'ingaggio che il calciatore avrebbe... Leggi su calciomercato (Di giovedì 23 marzo 2023) Colloqui in corso trae laper ildel contratto. Oggi Il Tempo riporta le cifre dell'ingaggio che il calciatore avrebbe...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Lazio, rinnovo Zaccagni: ecco la richiesta a Lotito: Colloqui in corso tra Zaccagni e la Lazio per il rinnovo del c… - LALAZIOMIA : Lazio, rinnovo Zaccagni: ecco la richiesta a Lotito - TuttoHellasVer1 : Lazio: rinnovo vicino per l'ex gialloblù Zaccagni - laziolivetv : Lazio, Mattia Zaccagni verso il rinnovo fino al 2027 - Fantacalcio : Calciomercato Lazio: occhio al rinnovo di Romero -