Lazio, Provedel rivela: «Volevo smettere con il calcio, ma poi…» (Di giovedì 23 marzo 2023) Le parole di Ivan Provedel, portiere della Lazio, sulle varie fasi della sua carriera. Tutti i dettagli sul biancoceleste Ivan Provedel ha parlato in occasione dell'iniziativa Lazio nelle scuole. Di seguito le sue dichiarazioni. LE PAROLE – «Ho vissuto momenti difficili, il più complicato a 23 anni, mi ero rotto la tibia. Avevo difficoltà nel riprendere la forma, avevo pensato di smettere, mi hanno aiutato la famiglia e gli amici, mi hanno spronato dopo i tanti anni trascorsi nell'inseguire il mio sogno».

