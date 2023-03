Lazio, Provedel: “Dobbiamo fermarci alle prime avvisaglie di razzismo” (Di giovedì 23 marzo 2023) Nuova giornata di preparazione per la Lazio a Formello. Dopo una prima fase di riscaldamento muscolare, i biancocelesti si sono alternati tra il lavoro tecnico e quello tattico. A seguire spazio per una partitella a campo ridotto e per una serie di esercitazioni atletiche. In questi giorni di sosta, Sarri sta variando i carichi di lavoro in base alla condizione dei singoli. Ciro Immobile sta lavorando in modo personalizzato per evitare ogni rischio di ricaduta e il ritorno in gruppo dovrebbe essere rimandato all’inizio della prossima settimana. A riposo Provedel che ha partecipato alla campagna “La Lazio nelle Scuole”. L’estremo difensore di fronte agli alunni di un istituto elementare di Roma si è soffermato sul tema della lotta alle discriminazioni: “Purtroppo accade spesso che si verifichino episodi di ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 marzo 2023) Nuova giornata di preparazione per laa Formello. Dopo una prima fase di riscaldamento muscolare, i biancocelesti si sono alternati tra il lavoro tecnico e quello tattico. A seguire spazio per una partitella a campo ridotto e per una serie di esercitazioni atletiche. In questi giorni di sosta, Sarri sta variando i carichi di lavoro in base alla condizione dei singoli. Ciro Immobile sta lavorando in modo personalizzato per evitare ogni rischio di ricaduta e il ritorno in gruppo dovrebbe essere rimandato all’inizio della prossima settimana. A riposoche ha partecipato alla campagna “Lanelle Scuole”. L’estremo difensore di fronte agli alunni di un istituto elementare di Roma si è soffermato sul tema della lottadiscriminazioni: “Purtroppo accade spesso che si verifichino episodi di ...

