Lavoro, nel 2022 record di assunzioni stagionali: oltre 1 milione. E quelle a termine tornano a salire a quota 3,5 milioni (Di giovedì 23 marzo 2023) Nonostante le lamentele di ristoratori, albergatori e imprese del turismo che dicono di non trovare collaboratori, nel 2022 le assunzioni stagionali hanno toccato un numero record: 1.018.089, contro i 924mila del 2021, 581.600 del 2020, 732.983 del 2019, 660.585 del 2018 e 615mila del 2017. In corso d’anno le assunzioni a tempo indeterminato sono state 1.374.342 (tornando così sui livelli del 2019) e quelle a termine 3,5 milioni: quest’ultimo dato è il più alto dal 2016, quando i contratti precari attivati furono 3,7 milioni. Sono state poi oltre 700mila le assunzioni intermittenti. Lo si legge nell’Osservatorio Inps sul precariato secondo il quale si è registrata una variazione netta positiva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) Nonostante le lamentele di ristoratori, albergatori e imprese del turismo che dicono di non trovare collaboratori, nellehanno toccato un numero: 1.018.089, contro i 924mila del 2021, 581.600 del 2020, 732.983 del 2019, 660.585 del 2018 e 615mila del 2017. In corso d’anno lea tempo indeterminato sono state 1.374.342 (tornando così sui livelli del 2019) e3,5: quest’ultimo dato è il più alto dal 2016, quando i contratti precari attivati furono 3,7. Sono state poi700mila leintermittenti. Lo si legge nell’Osservatorio Inps sul precariato secondo il quale si è registrata una variazione netta positiva ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CharlyMatt : Il signor Nicola Brugiolo, imprenditore del Nord est intervistato ogni due per tre da La Voce di Rovigo sulla manca… - Stefanialove_of : Non mi arrendo facilmente contro la discriminazione che subisco nel mondo del lavoro e per Pasqua oltre alle tantis… - Mov5Stelle : 18 Paesi nel mondo stanno testando la riduzione del tempo di lavoro a parità di salario, con importanti risultati s… - Zio_Dino : RT @anna_f81: I giornalisti, prima di scrivere il loro pezzi di merda sulla mancanza di personale nel settore della ristorazione, dovrebber… - GiuseppeMaieli1 : RT @FratellidItalia: ?? Una misura fallimentare che non ha creato occupazione e ha causato danni per le casse dello Stato. Il #GovernoMeloni… -