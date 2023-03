Lavoro, Inps: 41 mln di ore autorizzate a febbraio, - 35,7% su anno (Di giovedì 23 marzo 2023) Le ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate nello scorso mese di febbraio sono state circa 41 milioni, il 2,2% in meno rispetto al precedente mese di gennaio (42 milioni) e il 35,7% in ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 marzo 2023) Le ore di cassa integrazione complessivamentenello scorso mese disono state circa 41 milioni, il 2,2% in meno rispetto al precedente mese di gennaio (42 milioni) e il 35,7% in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... INPS_it : Dal nostro #OsservatorioPensioni tanti dati per leggere le complessità e le #criticità del Paese via @corriereit… - salvatoreblanc7 : RT @INPS_it: Dalla stagione 2022/2023 il #calcio femminile è diventato professionismo sportivo. Le prestazioni degli #steward possono esser… - stefano_gatto97 : RT @INPS_it: Dalla stagione 2022/2023 il #calcio femminile è diventato professionismo sportivo. Le prestazioni degli #steward possono esser… - INPS_it : Dalla stagione 2022/2023 il #calcio femminile è diventato professionismo sportivo. Le prestazioni degli #steward po… - tortovin1953 : @christi35368370 @CottarelliCPI Se il datore di lavoro o L'INPS non vogliono subire sanzioni per permettere al dipe… -