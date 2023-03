Lavoratori senza stipendio da mesi e inchiesta per un buco milionario: il caso Cep, la società che gestisce i tributi per 15 Comuni romani (Di giovedì 23 marzo 2023) “Da sei mesi siamo senza stipendio e nonostante questo stiamo garantendo il servizio tutti i giorni. Molti di noi hanno famiglia, mutui, bollette. Siamo in un momento drammatico”. Sono rimasti in 11 i dipendenti del Cep, il Consorzio Enti Pubblici SpA. Erano 15 prima dell’inizio della crisi, come racconta a ilfattoquotidiano.it uno dei Lavoratori rimasti. Alla società partecipata a capitale interamente pubblico era affidata la gestione delle entrate tributarie ed extratributarie di 15 Comuni romani, tutti situati nel territorio a Sud Est della Capitale. Ora i Comuni soci sono rimasti solo cinque e sulla Cep del nuovo amministratore unico Antonio Di Paolo incombe il fallimento. “Al momento l’azienda è in uno stato di concordato in bianco. A inizio mese ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) “Da seisiamoe nonostante questo stiamo garantendo il servizio tutti i giorni. Molti di noi hanno famiglia, mutui, bollette. Siamo in un momento drammatico”. Sono rimasti in 11 i dipendenti del Cep, il Consorzio Enti Pubblici SpA. Erano 15 prima dell’inizio della crisi, come racconta a ilfattoquotidiano.it uno deirimasti. Allapartecipata a capitale interamente pubblico era affidata la gestione delle entrate tributarie ed extratributarie di 15, tutti situati nel territorio a Sud Est della Capitale. Ora isoci sono rimasti solo cinque e sulla Cep del nuovo amministratore unico Antonio Di Paolo incombe il fallimento. “Al momento l’azienda è in uno stato di concordato in bianco. A inizio mese ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlexBazzaro : Ricordo ancora con gratitudine le veementi proteste, le barricate e la piena solidarietà della Cgil quando milioni… - Orraf5 : RT @m55icor: Marattin dice che sta con Macron e non con i lavoratori Lui Marattin 15.000 euro al mese seduto in poltrona senza aver mai fa… - filidifumetto : RT @Ferula18: Dicesi lavoro quando ad esso corrisponde un salario, un compenso, uno stipendio adeguati. Quando cercate lavoratori, tenetene… - kiara86769608 : RT @m55icor: Marattin dice che sta con Macron e non con i lavoratori Lui Marattin 15.000 euro al mese seduto in poltrona senza aver mai fa… - CiaobyDany : RT @PossibileIt: Non sono solo i giovani a risentire dell’assenza del #salariominimo, lo #sfruttamento colpisce tutte e tutti i lavoratori,… -