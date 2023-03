Lavoratori fragili | per quanti non possono usufruire del lavoro agile | dal Governo quali tutele dal 01 luglio 2022 ad oggi?

Leggi su italiasera

(Di giovedì 23 marzo 2023) Da parte del signor Silvano Antori, nostro lettore, abbiamo ricevuto la seguente richiesta che, per i suoi contenuti, senz’altro di grande utilità per molte altre persone, riteniamo importante pubblicare (lasciando integri i concetti ‘evidenziati’, così come sono stati scritti): “Mi scuso se continuo a disturbarvi scrivo a voi che siete sempre attenti a dare voce alle ingiustizie e alle discriminazioni. Sono un lavoratore frche per mansione non puòdel, sono uno degli amministratori del gruppo Facebook ‘Immunodepressi contro il Coronavirus’, e membro di altri gruppi di ‘’, solo in tre gruppi superiamo i 10 mila iscritti. Purtroppo siamocon grossi problemi di salute ed invalidi, qualcuno di noi ha patologie ...