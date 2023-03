Lavoratori extracomunitari | il click day il 27 marzo Procedure semplificate | ecco le regole

(Di giovedì 23 marzo 2023) Le novità del Dl 20/2023 si aggiungono a quelle previste dal governo Draghi. In arrivo quote aggiuntive per le domande respinte

In arrivo quote aggiuntive per le domande respinte Il debutto delle semplificazioni previste per l'ingresso e l'assunzione diavverrà con le domande che saranno presentate ...... poiché è proprio in queste situazioni che nidificano e proliferano i caporali, che trovano terreno fertile anche nello stato di bisogno deistranieri soprattutto se'. I ...Nel taglio medio spicca il tema del click day del prossimo 27 marzo per l'ingresso di('Lavoro extra Ue, click day semplificato'. 'Bolletta dell' acqua più cara al Sud, ma ...

Il debutto delle semplificazioni previste per l’ingresso e l’assunzione di lavoratori extracomunitari avverrà con le domande che saranno presentate al click day del 27 marzo. Il decreto legge 20/2023 ...Ammonta a 64.400 unità il fabbisogno occupazionale derivante dalla realizzazione di oltre 64 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi del Pnrr e dei principali interventi ferroviari in capo a Rfi.