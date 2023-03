(Di giovedì 23 marzo 2023)campione del Mondo torna in campo in questa sosta per le nazionali. E lo fa con due amichevoli, rispettivamente contro Panama e Curacao. Sfide che interessano indirettamente anche l’Inter, attenti all’dinelle due gare.DA VALUTARE –è tra i convocati di Lionel Scaloni per le due amichevoli chedovrà affrontare contro Panama e Curacao. In casa Inter si guarderà sicuramente all’dell’attaccante, vista l’importanza di averlo al massimo della forma per lo sprint finale che chiuderà la stagione. Innanzitutto, resta da capire se il Toro sarà schierato regolarmente da titolare, dopo che al Mondiale ha di fatto perso il posto da titolare a favore di Julian Alvarez. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Lautaro Martinez, quanto impiego con l’Argentina? Occhio ai ruoli - - PanteraSaudita : RT @PanteraSaudita: ????L'#Inter potrebbe utilizzare #Colidio come carta vincente per acquisire #Retegui. Il club nerazzurro segue il giovane… - xSwitek : @tojasydney U mnie de paul ,lautaro martinez, gavi i messi - Yuro_23 : I numeri di Lautaro Martinez perchè qui dentro si dice che con Inzaghi è migliorato: -19/20 21 gol 8 assist -20/21… - SManchester2003 : @peppeplaces70 @capuanogio Lautaro Martinez non se lo caga nessuno, stai tranquillo...pensa piuttosto a sostituire… -

Le parole di Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter, sulla situazione legata al futuro diJavier Zanetti ha parlato a Madero Sport del futuro diall'Inter. PAROLE - "Quando compri un giovane non ti aspetti risultati immediati, questa era la visione che ..., Romelu Lukaku, Edin Dzeko e Joaquin Correa.è il giocatore a cui si possono attribuire meno colpe. Numeri da prima punta, nonostante non lo sia. In campionato ha ...Agustina Gandolfo bikini spettacolare per ladyAgustina Gandolfo si concede una mattinata in piscina e mostra il suo fisico spettacolare sui social con un selfie in bikini da urlo (guarda la gallery qua sopra). La compagna di ...

Olé - Argentina-Panama, Lautaro in panchina. Contro il River spazio per Valentin Carboni Fcinternews.it

Anche l’Albiceleste scenderà in campo con delle amichevoli per festeggiare ulteriormente il traguardo conseguito a dicembre, uno degli artefici della vittoria dell’Argentina è stato sicuramente anche ...E commenta pure il rendimento e l’arrivo in nerazzurro di Lautaro Martinez, ormai un punto di riferimento del Biscione e della Nazionale argentina. LAUTARO – “Quando lo abbiamo acquistato, l’idea era ...