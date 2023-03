Lautaro Martinez, prosegue un rito particolare con due compagni (Di giovedì 23 marzo 2023) Gli argentini sembrano essere molto scaramantici. Lo dimostra un curioso ‘rito’ che vede protagonista Lautaro Martinez con due compagni di nazionale: Julian Alvarez ed Enzo Fernandez. Un rito che prosegue anche oggi, come rivela il quotidiano argentino Diario Olé. CABALA – Una tradizione iniziata in Qatar e che ha portato bene – secondo gli argentini – per la vittoria del Mondiale. Una tradizione, quindi, che deve proseguire. Tradizione che vede protagonisti Lautaro Martinez e i due compagni di nazionale Julian Alvarez ed Enzo Fernandez. Ma di cosa si tratta nel dettaglio? Durante il ritiro in Qatar, i giocatori dell’Argentina hanno organizzato un torneo di ‘Trucco’, un gioco di carte molto popolare soprattutto in Sudamerica. Dopo la ... Leggi su inter-news (Di giovedì 23 marzo 2023) Gli argentini sembrano essere molto scaramantici. Lo dimostra un curioso ‘’ che vede protagonistacon duedi nazionale: Julian Alvarez ed Enzo Fernandez. Uncheanche oggi, come rivela il quotidiano argentino Diario Olé. CABALA – Una tradizione iniziata in Qatar e che ha portato bene – secondo gli argentini – per la vittoria del Mondiale. Una tradizione, quindi, che deve proseguire. Tradizione che vede protagonistie i duedi nazionale Julian Alvarez ed Enzo Fernandez. Ma di cosa si tratta nel dettaglio? Durante il ritiro in Qatar, i giocatori dell’Argentina hanno organizzato un torneo di ‘Trucco’, un gioco di carte molto popolare soprattutto in Sudamerica. Dopo la ...

