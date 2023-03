Lautaro Martinez: «Argentina, un sogno! Emozione al Monumental» (Di giovedì 23 marzo 2023) Lautaro Martinez in una lunga intervista a TyC Sports ha parlato della sfida tra Argentina e Panama. A Buenos Aires e dintorni già da settimane è festa per la prima partita dopo il Qatar, in programma nella notte italiana tra giovedì e venerdì allo stadio Monumental della capitale. DOPO IL MONDIALE – Lautaro Martinez è carico in vista degli 83mila spettatori presenti allo stadio Monumental di Buenos Aires per la sfida amichevole contro il Panama: «Tutto quello che stiamo vivendo è un sogno. La mia famiglia soffre più di me, si sono impegnati per far si che oggi realizzi il mio sogno e sicuramente domani sarò emozionato perché ci sarà anche mia madre che non è potuta essere in Qatar per paura degli aerei. Ma sono contento perché ci sarà un clima fantastico. Abbiamo ... Leggi su inter-news (Di giovedì 23 marzo 2023)in una lunga intervista a TyC Sports ha parlato della sfida trae Panama. A Buenos Aires e dintorni già da settimane è festa per la prima partita dopo il Qatar, in programma nella notte italiana tra giovedì e venerdì allo stadiodella capitale. DOPO IL MONDIALE –è carico in vista degli 83mila spettatori presenti allo stadiodi Buenos Aires per la sfida amichevole contro il Panama: «Tutto quello che stiamo vivendo è un sogno. La mia famiglia soffre più di me, si sono impegnati per far si che oggi realizzi il mio sogno e sicuramente domani sarò emozionato perché ci sarà anche mia madre che non è potuta essere in Qatar per paura degli aerei. Ma sono contento perché ci sarà un clima fantastico. Abbiamo ...

