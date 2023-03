"Laurea honoris causa in teologia": Greta Thunberg, esplode lo scandalo (Di giovedì 23 marzo 2023) No, non è uno scherzo: due giorni fa, l'Università di Helsinki ha annunciato che il 9 giugno conferirà a Greta Thunberg il dottorato honoris causa in teologia. Ma, cosa c'entrano- direte- le tematiche della terra, dell'ecologia, col mondo dello spirito? Tuomas Heikkilä, professore di storia della Chiesa nell'ateneo, giustifica così l'iniziativa: «La Facoltà di teologia studia le questioni centrali dell'umanità. Le più grandi speranze e paure. Le maggiori minacce odierne, come il cambiamento climatico, la perdita della natura e le guerre, sono problemi causati dall'uomo». Pensavamo che la teologia studiasse le questioni centrali su Dio, ma nel mondo alla rovescia tutto assume un carattere inversivo e speculare. Se i profeti dell'Antico Testamento erano ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) No, non è uno scherzo: due giorni fa, l'Università di Helsinki ha annunciato che il 9 giugno conferirà ail dottoratoin. Ma, cosa c'entrano- direte- le tematiche della terra, dell'ecologia, col mondo dello spirito? Tuomas Heikkilä, professore di storia della Chiesa nell'ateneo, giustifica così l'iniziativa: «La Facoltà distudia le questioni centrali dell'umanità. Le più grandi speranze e paure. Le maggiori minacce odierne, come il cambiamento climatico, la perdita della natura e le guerre, sono problemiti dall'uomo». Pensavamo che lastudiasse le questioni centrali su Dio, ma nel mondo alla rovescia tutto assume un carattere inversivo e speculare. Se i profeti dell'Antico Testamento erano ...

