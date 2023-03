Laura Pausini rompe il silenzio | Ecco la verità sul mio matrimonio | il retroscena che spiazza i fan

(Di giovedì 23 marzo 2023)ha sposato il 22 marzo 2023 il suo chitarrista e padre di sua figlia Paolo Carta:alcuni dettagli inaspettati sulla cerimonia La cantante ha reso pubblico a tutti i suoi fan, italiani ed internazionali, alcuni dettagli sul suocon il chitarrista Paolo Carta. Sembrava che questo giorno non dovesse mai arrivare, soprattutto perché messo a rischio da alcune dichiarazioni della giornalista Alda D'Eusanio. Durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, ha infatti descritto agli inquilini il compagno dellacome un uomo violento. Allontanata dalla casa con una squalifica immediata, il programma si è dissociato da tali dichiarazioni e la cantante ha querelato la donna che ha messo in dubbio il suo rapporto con il padre di sua figlia. Tutto è bene quel che finisce ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : #LauraPausini e Paolo Carta si sono sposati con una cerimonia a sorpresa riservata a amici e parenti. Anche la picc… - rtl1025 : ?? Laura Pausini e Paolo Carta si sono sposati. Lo rende noto la stessa cantante di Solarolo che sui suoi profili so… - VanityFairIt : Diamo un'occhiata alle prime foto di questo attesissimo matrimonio #LauraPausini - radiopico : #LauraPausini mercoledì 29 marzo alle ore 21 sarà negli studi di #RadioPico per una bella chiacchierata con Giacomo… - infoitcultura : Laura Pausini e Paolo Carta sposi: “Non lo sapeva nessuno, abbiamo riunito tutti con una scusa” -

... delle serate evento accompagnate da un dibattito sul tema: 23 marzo, Milano: Cinema Anteo City Life 24 marzo, Bologna: Cinema Teatro Galliera Articoli più lettisi è sposata con Paolo ...... una birretta per il giorno di San Patrizio Per ricevere l'altra cover di Vanity Fair (e molto di più), iscrivetevi a Vanity Weekend Articoli più lettisi è sposata con Paolo Carta: ...Il matrimonio die Paolo Carta è stato una sorpresa per tutti, anche per i parenti più stretti e gli amici più intimi degli sposi . La cantante ha infatti rivelato via social che solo la sua fidatissima ...

Laura Pausini si è sposata con Paolo Carta: prime foto del matrimonio TGCOM

Laura Pausini e Paolo Carta si sono sposati dopo 18 anni di fidanzamento e non potevano che scegliere una canzone come promesse di matrimonio. "Davanti a noi" è una canzone che Pausini e Carta hanno ...Laura Pausini e Paolo Carta si sono sposati nel Comune di Solarolo nel Ravennate dopo 18 anni di fidanzamento e una figlia, Paola di 10 anni, che ha portato gli anelli ai genitori. La cerimonia, che ...