L’attivismo di Pechino preoccupa la Casa Bianca “Con il piano di pace cinese rischiamo di finire nell’angolo”

"Gli Stati Uniti temono di essere messi all'angolo dal piano di pace cinese". È questo, secondo quanto ricostruisce l'agenzia statunitense Bloomberg, citando funzionari dell'amministrazione, l'umore che si respira alla Casa Bianca. Indipendentemente dalle valutazioni di Washington, respingere apertamente il piano consentirebbe alla Cina di sostenere che gli Usa non sono interessati alla fine delle ostilità e di attrarre così le simpatie degli stati che sono stanchi della guerra e delle sue ricadute economiche. Se gli Stati Uniti bocciano l'accordo, "la Cina probabilmente intensificherà il messaggio sulla contrarietà della Casa Bianca alla pace", ha affermato Bonny Lin, del Center for Strategic and Studi internazionali ed ex ...

