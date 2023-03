L’asterisco sul genere: l’Accademia della Crusca dice NO al suo utilizzo in ambito giudiziario. E a scuola? (Di giovedì 23 marzo 2023) È ormai divenuto molto alto il numero dei quesiti inoltrati all’Accademia della Crusca su temi legati al genere. In modo particolare la Crusca è dovuta intervenire sull’uso delL’asterisco, dello schwa o di altri segni che “opacizzano” le desinenze maschili e femminili; sulla possibilità per l’italiano di ricorrere a pronomi diversi da lui/lei o di “recuperare” il neutro per riferirsi a persone che si definiscono non binarie; sul genere grammaticale da utilizzare per un transessuale e sulla legittimità stessa di questa parola. l’Accademia della Crusca, in maniera puntuale e precisa, risponde, in modo puntuale, esaustivo e preciso, a tutte le questioni. Lo fa con un puntuale articolo che, qui, si riprende. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 23 marzo 2023) È ormai divenuto molto alto il numero dei quesiti inoltrati alsu temi legati al. In modo particolare laè dovuta intervenire sull’uso del, dello schwa o di altri segni che “opacizzano” le desinenze maschili e femminili; sulla possibilità per l’italiano di ricorrere a pronomi diversi da lui/lei o di “recuperare” il neutro per riferirsi a persone che si definiscono non binarie; sulgrammaticale da utilizzare per un transessuale e sulla legittimità stessa di questa parola., in maniera puntuale e precisa, risponde, in modo puntuale, esaustivo e preciso, a tutte le questioni. Lo fa con un puntuale articolo che, qui, si riprende. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : L’asterisco sul genere: l’Accademia della Crusca dice NO al suo utilizzo in ambito giudiziario. E a scuola? - personaempirica : @Valenti07388668 @FratellidItalia L’articolo con reinterpretazioni se lo legga lei, io faccio riferimento alla font… - Cardocan1 : @deliux9 @ilcozzaronero @totofaz Mettiamo l'asterisco sul risultato ?? - AnStorti : @guepeq126 Fabinho top > Lobotka non scherziamo, sul fatto che sia bollito ci sta infatti non sapendolo era con l’a… -