Lorenzo Giustino (219) è stato eliminato negli ottavi di finale del challenger spagnolo didel Valles (73.000 euro di montepremi sul cemento) dal russo Ivan Gakhov (241), il quale si è imposto per 62 75. ORDINE DI GIOCO TABELLONE SINGOLARE TABELLONE DOPPIO QUALIFICAZIONI 23 ...Al Challenger 75 didel Valles (cemento outdoor) c'erano Lorenzo Giustino e Andrea Arnaboldi . Subito eliminato quest'ultimo dall'australiano Max Purcell (prima testa di serie del ...Lorenzo Giustino (219) si è qualificato per gli ottavi di finale del challenger spagnolo didel Valles (73.000 euro di montepremi sul cemento) battendo per 63 57 76 il tedesco Rudolf Molleker (326). Fuori invece Andrea Arnaboldi (364), superato per 36 61 76 dalla testa di ...

Las Franquesas del Valles: Giustino fuori agli ottavi Tiscali

