L’arrivo degli F-22 Usa e la centralità delle Filippine nell’Indo Pacifico

Due F-22 Raptor del 525° Squadrone da combattimento dell'Air Force statunitense (basati in Alaska) si sono uniti la scorsa settimana agli aviatori del 5° Stormo da combattimento dell'Aeronautica militare filippina per effettuare sorvoli a bassa quota, manovre di combattimento aereo, addestramento in formazione e, con l'aiuto di un KC-135 Stratotanker, rifornimento aria-aria sopra il Mar Cinese Meridionale. Successivamente, per la prima volta da quando sono entrati in attività, i due caccia di ultima generazione americani sono atterrati nella base aerea di Clark, nelle Filippine. Gli F-22 vengono dispiegati soltanto in teatri importanti e fatti atterrare in basi di alleati super fidati, perché sono una delle migliori tecnologie miliari di cui dispongono gli Usaa. Quanto accaduto è una testimonianza dell'aumento degli sforzi di difesa ...

