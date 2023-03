L' arma ibrida in mano a Cina e Russia | Adolfo Urso svela perché siamo in pericolo

(Di giovedì 23 marzo 2023), Ministro delle Imprese e del Made in Italy, è ospite di Terraverso, il podcast di Libero. Intervistato da Sandro Iacometti, di Libero, e da Emanuele Ranucci, ideatore del format, il Ministro parla del nuovo nome dato al dicastero di cui è a capo: "Sono le imprese che creano lavoro, non certo lo Stato. Per questo abbiamo cambiato la denominazione di questo Ministero, per segnalare la strada che sta a cuore al governo". Prima si chiamava "Ministero dello Sviluppo economico", dice ancora, "ma per noi contano le persone, gli imprenditori, i lavoratori, i consumatori. E il Made in Italy, che è un marchio di eccellenza". L'intervista si sposta poi sullo scenario internazionale: "Da tempopraticano una guerracontro l'Occidente, utilizzando il grano, ...

