L’apprendistato di Willy Gnonto

(Di giovedì 23 marzo 2023) Dov’eravamo rimasti? Wilfredconvocato per la Nazionale italiana mentre giocava ancora in Svizzera. Di lui si parlava con una felicità venata dal rimpianto. Perché aveva deciso di abbandonare l’Italia così giovane, non eravamo abbastanza per lui? La sua storia, sportiva e famigliare, ne raccontava altre più grandi. La diffidenza dei giovani talenti verso i nostri club, ma anche delle leggi restrittive del nostro Paese, in cui si nasce senza cittadinanza comunitaria se i tuoi genitori vengono da fuori l’Unione Europea.era stato convocato in Nazionale mentre era ancora alla periferia dei nostri discorsi sul calcio; al primo giro di nomi dopo la bruciante partita contro la Macedonia del Nord, la sua presenza doveva promettere futuro. A cosa somigliava questo futuro? A quest’ala brevilinea per cui il campo sembrava semplicemente troppo ...