L'appello del Nobel Parisi: "Nelle scuole più laboratori scientifici" (Di giovedì 23 marzo 2023) Roma, 23 mar. (Adnkronos) - "Non si parla abbastanza dell'importanza di laboratori scientifici a disposizione degli studenti di tutte le scuole, dalle elementari alle superiori. I ragazzi devono poter toccare con mano, provare in prima persona perché in questo modo nasce una comprensione più profonda che verrà poi ricordata per il resto della vita". A scandirlo è stato il Premio Nobel per la Fisica, Giorgio Parisi, nel suo intervento al convegno "L'insegnamento della Matematica: criticità, nuove sfide, idee", che si tiene fino a stasera all'Accademia dei Lincei e a cui è intervenuto anche il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. "Dobbiamo dar loro gli strumenti per capire quello che succede intorno, fare scelte consapevoli, rendersi conto dei problemi della società, che sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) Roma, 23 mar. (Adnkronos) - "Non si parla abbastanza dell'importanza dia disposizione degli studenti di tutte le, dalle elementari alle superiori. I ragazzi devono poter toccare con mano, provare in prima persona perché in questo modo nasce una comprensione più profonda che verrà poi ricordata per il resto della vita". A scandirlo è stato il Premioper la Fisica, Giorgio, nel suo intervento al convegno "L'insegnamento della Matematica: criticità, nuove sfide, idee", che si tiene fino a stasera all'Accademia dei Lincei e a cui è intervenuto anche il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. "Dobbiamo dar loro gli strumenti per capire quello che succede intorno, fare scelte consapevoli, rendersi conto dei problemi della società, che sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : A GIORGIA….E MO’ BASTA PERÒ EH. Appello alla Presidente Meloni: se non vuole ratificare la riforma del Mes, pace. N… - mirkonicolino : (#Sportmediaset) Avv. #Grassani: 'Sentenza Corte Federale d’Appello su #Juventus è corposa, redatta dai migliori gi… - Agenzia_Ansa : Chiesta la conferma della condanna a 18 mesi di reclusione per l'ex sindaca Chiara Appendino dalla Procura generale… - fisco24_info : L'appello del Nobel Parisi: 'Nelle scuole più laboratori scientifici': (Adnkronos) - 'I ragazzi devono poter toccar… - dm_pisanelli : RT @marattin: A GIORGIA….E MO’ BASTA PERÒ EH. Appello alla Presidente Meloni: se non vuole ratificare la riforma del Mes, pace. Non le chie… -