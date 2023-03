Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaStartUp_ : L'app Hipstamatic si trasforma in un Instagram vecchio stile - trendtize : Il nuovo social network di Hipstamatic è una rivisitazione del primo Instagram #Hipstamatic #CodeHighlights… -

L'app Hipstamatic si trasforma in un Instagram vecchio stile WIRED Italia

Chi si ricorda di Hipstamatic Una delle applicazioni più durature sull'App Store per iPhone era stata peraltro anche tra le prime nel 2010 ad aver ricevuto il premio dell'app dell'anno. Probabile che ...Amid complaints over Instagram, Hipstamatic is returning to the App Store today with a relaunch of its social network for iPhone photography enthusiasts.