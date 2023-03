(Di giovedì 23 marzo 2023) Si chiamava. È scomparsa il 22 marzo, a 98 anni, dopo una vita fra le più rocambolesche, drammatiche e affascinanti che si possano immaginare. Sopravvissuta ai campi di sterminio nazisti,era la più anziana transgender d’Italia. Su di lei, hanno realizzato un film documentario Matteo Botrugno e Daniele Coluccini. Il film si chiama “C’è un soffio di vita soltanto” e proprio nei giorni scorsi è stato premiato come miglior documentario al festival del cinema di Spello, in Umbria. Ripercorriamo, insieme ai due autori, le tappe di questa vita fuori dall’ordinario. Una vita di coraggio, di ostinazione, di amore. Il post di Matteo Botrugno insieme al collega Daniele Coluccini e aMatteo e Daniele, chi era? E che cosa vi ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luce_news : L’addio di Lucy Salani: “Perché, una donna non può chiamarsi Luciano?” - CinqueNews : Addio a Lucy Salani, se ne va l’unica trans sopravvissuta ai campi di concentramento -» - ADM_assdemxmi : RT @IOdonna: Lucy Salani è stata testimone diretta di uno dei momenti più bui e tragici della storia del '900: costretta a guardare l'orror… - IOdonna : Lucy Salani è stata testimone diretta di uno dei momenti più bui e tragici della storia del '900: costretta a guard… - maina_enrica : RT @TgLa7: Addio a Lucy Salani, l'unica trans sopravvissuta ai lager. 'L'inferno di Dante non era nulla a confronto' -

... una di quelle concittadine che ti rendono orgogliosa di vivere a Bologna", aggiunge Clancy in un post su Facebook: "Grazie, per quello che hai dato a me, ma soprattutto per'esempio che hai ...Salani, unica donna trans sopravvissuta ai lagerSalani è stata testimone diretta di uno dei momenti più bui e tragici della storia del '900: costretta a guardare'orrore, ha saputo ...Si chiamavaSalani. È scomparsa il 22 marzo, a 98 anni, dopo una vita fra le più rocambolesche, drammatiche ...