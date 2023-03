La trollata contro Biden

Leggi su butac

(Di giovedì 23 marzo 2023) In tanti negli ultimi giorni avete segnalato una foto, usata da alcuni come immagine profilo sui social, che mostra uno strano cartello con scritte in russo. Il cartello è quello che avete visto in apertura di articolo, e riporta la scritta in russo: ??????? ????? ????? ???????? ??????? ????? ??????! 8 (495) 728-50-00 ????? ?????? ??????? ????? ? ????????? La scritta in italiano dice: Gli anziani hanno bisogno di attenzione Chiama subito! 8 (495) 728-50-00 Centro assistenza per anziani con demenza Credo abbiate riconosciuto tutti il presidente americanonella foto, l’altra curiosità è che il numero di telefono è quello dell’Ambasciata americana a Mosca, preceduto dal prefisso internazionale per la Russia. Esiste solo quest’immagine in circolazione a testimonianza dell’affissione, il che ci fa supporre che sia una foto modificata con Photoshop, o un singolo ...