La teoria del complotto su Bill Gates e le birre Heineken, Moretti, Ichnusa, Messina e Dreher (Di giovedì 23 marzo 2023) «Un uomo pericoloso». Questa è la definizione che alcuni utenti su Facebook danno del fondatore di Microsoft Bill Gates. Il miliardario è spesso al centro di astrusi complotti che prendono spunto dai suoi investimenti e l'ultimo di questi non fa eccezione. A fine febbraio, al prezzo di circa 900 milioni di euro, l'imprenditore ha acquistato il 3,8% di Heineken, gruppo olandese che oltre a produrre e imbottigliare l'omonima birra è a capo di numerosi altri marchi. Tra le storiche birre gestite da Heineken ci sono anche Moretti, Ichnusa, Messina e Dreher. Proprio queste sono le bottiglie che appaiono in un'immagine diffusa sui social per "suggerire" di non bere più queste birre dato che dopo l'investimento ci sarebbe il ...

