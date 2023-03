La storia di Mino Pecorelli, il giornalista ucciso. La sorella: “Mandò a Papa Luciani un elenco dei prelati infedeli, e la notte stessa il pontefice morì” (Di giovedì 23 marzo 2023) Mino Pecorelli, morte e storia del giornalista ucciso nel lontano 1979. Cosa c'entra Papa Luciani con lui? Lo svela la sorella ad Atlantide. TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 23 marzo 2023), morte edelnel lontano 1979. Cosa c'entracon lui? Lo svela laad Atlantide. TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... La7tv : Un altro pezzo di storia italiana rimasto in sospeso: l'assassinio di Mino Pecorelli. Un delitto che attraversa il… - La7tv : #atlantide La storia di Pecorelli, dalla nascita di OP al momento dell'omicidio passando per le parole esclusive de… - La7tv : #atlantide La copertina di @andreapurgatori , una storia di un giallo che si consuma tutto nel lato oscuro della pr… - io_surf : RT @La7tv: La vignetta di @maurobiani per la puntata di #Atlantide con @andreapurgatori per un altro pezzo di storia italiana rimasto sos… - CristianChiani1 : RT @La7tv: #atlantide La storia di Pecorelli, dalla nascita di OP al momento dell'omicidio passando per le parole esclusive della sorella R… -