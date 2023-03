La sostenibilità ambientale in NOVOMATIC Italia: tre nuovi impianti fotovoltaici per la sede di Rimini (Di giovedì 23 marzo 2023) (Adnkronos) - Rimini, 23 marzo 2023 – La sostenibilità del business è una priorità per le aziende che vogliono contribuire alla lotta contro la crisi climatica, creando allo stesso tempo un valore aggiunto per le economie locali e un maggiore benessere per la collettività. Sempre più realtà stanno iniziando ad impegnarsi nella sostenibilità ambientale, sociale ed economica, secondo gli obiettivi di sviluppo sostenibile definiti dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e le strategie di transizione ecologica dell'Unione Europea. L'impegno di NOVOMATIC Italia è rivolto innanzitutto alla mitigazione del cambiamento climatico, puntando sulle energie rinnovabili e il risparmio energetico per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra del gruppo, a partire dalle più importanti sedi. Il nuovo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) (Adnkronos) -, 23 marzo 2023 – Ladel business è una priorità per le aziende che vogliono contribuire alla lotta contro la crisi climatica, creando allo stesso tempo un valore aggiunto per le economie locali e un maggiore benessere per la collettività. Sempre più realtà stanno iniziando ad impegnarsi nella, sociale ed economica, secondo gli obiettivi di sviluppo sostenibile definiti dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e le strategie di transizione ecologica dell'Unione Europea. L'impegno diè rivolto innanzitutto alla mitigazione del cambiamento climatico, puntando sulle energie rinnovabili e il risparmio energetico per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra del gruppo, a partire dalle più importanti sedi. Il nuovo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : … ma anche la necessità di salvaguardare il settore dell’automotive, inserendo il biocarburante tra i combustibili… - GammaManuela : RT @GelsoVigliotti: La transizione verso un'economia circolare è fondamentale per ridurre l'impatto ambientale, ma anche per apromuovere l… - enricagoverni : Paola Buratto Caovilla, arte, moda e sostenibilità ambientale - L'Incontro - GelsoVigliotti : La transizione verso un'economia circolare è fondamentale per ridurre l'impatto ambientale, ma anche per apromuove… - Matilde65618580 : RT @sorgenia: ??L’economia del mare è importante per la #sostenibilità ambientale quanto la tutela delle foreste: infatti gli oceani assorbo… -

Fiera di Rimini, innovazione e sostenibilità protagoniste in K.EY - The Energy Transition Expo Per realizzare la transizione ecologica abbiamo bisogno di semplificare le procedure autorizzative e accorciare i tempi, ma anche e soprattutto di fare cultura ambientale spiegando a tutti gli attori ... Stellantis Windsor: ottime notizie per lo stabilimento Nel 2022, l'impianto è stato anche riconosciuto con Conservation Certification dal WHC per la promozione della sostenibilità ambientale all'interno della comunità locale dove decine di dipendenti ... Isole in Croazia: Otra, agenzia di sviluppo "Quando si parla di sostenibilità occorre tenere in considerazione molti aspetti, quella economica, quella ambientale ma anche quella sociale. Mi trovo a discutere con amici del fatto che le pulizie ... Per realizzare la transizione ecologica abbiamo bisogno di semplificare le procedure autorizzative e accorciare i tempi, ma anche e soprattutto di fare culturaspiegando a tutti gli attori ...Nel 2022, l'impianto è stato anche riconosciuto con Conservation Certification dal WHC per la promozione dellaall'interno della comunità locale dove decine di dipendenti ..."Quando si parla dioccorre tenere in considerazione molti aspetti, quella economica, quellama anche quella sociale. Mi trovo a discutere con amici del fatto che le pulizie ... Innovazione e sostenibilità ambientale: i vantaggi della Blue economy ClicLavoro