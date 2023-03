"La situazione più orribile": indiscrezioni drammatiche dalla casa si Michael Schumacher (Di giovedì 23 marzo 2023) “L'incidente di Schumi? Questa è stata la situazione più orribile per Mick e Corinna. Sono passati quasi 10 anni e lei non è stata in grado di andare a una festa, a pranzare in un ristorante oppure in qualsiasi altro posto pubblico. È come una prigioniera perché tutti vorrebbero parlarle di Michael quando in realtà non ha alcun bisogno che gliene ricordino di continuo la condizione”. Dice così Eddie Jordan, colui che fece esordire in F1 Michael Schumacher nel lontano GP di Spa 1991 e che è sempre stato un amico di lunga data in un'intervista al tabloid The Sun. Jordan e il rispetto per la famiglia Schumacher: “Non sono andato a vedere Michael" E ancora: "Non sono stato in grado di andare a vedere Michael, la famiglia mi ha detto: ‘Ti vogliamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) “L'incidente di Schumi? Questa è stata lapiùper Mick e Corinna. Sono passati quasi 10 anni e lei non è stata in grado di andare a una festa, a pranzare in un ristorante oppure in qualsiasi altro posto pubblico. È come una prigioniera perché tutti vorrebbero parlarle diquando in realtà non ha alcun bisogno che gliene ricordino di continuo la condizione”. Dice così Eddie Jordan, colui che fece esordire in F1nel lontano GP di Spa 1991 e che è sempre stato un amico di lunga data in un'intervista al tabloid The Sun. Jordan e il rispetto per la famiglia: “Non sono andato a vedere" E ancora: "Non sono stato in grado di andare a vedere, la famiglia mi ha detto: ‘Ti vogliamo ...

