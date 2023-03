La rovina di Giuseppe Conte. Pagnoncelli, sondaggio ammazza-M5s: le cifre (Di giovedì 23 marzo 2023) Nando Pagnoncelli ha mostrato i suoi sondaggi a DiMartedì, la trasmissione di La7 condotta da Giovanni Floris e di cui è ospite fisso. Il noto sondaggista ha aggiornato i telespettatori sulle intenzioni di voto degli italiani: Fratelli d'Italia resta saldamente il primo partito con il 30,3%, una cifra che per il momento è inavvicinabile per tutte le altre forze politiche. L'unica che sta iniziando a risalire in maniera significativa è il Pd di Elly Schlein. Da quando c'è la nuova segretaria, i dem hanno ripreso quota nei sondaggi: sono dati al 19%, pure con un discreto vantaggio sul Movimento 5 Stelle che nel post-elezioni del 25 settembre aveva messo momentaneamente la freccia. Il motivo del contro-sorpasso è da ricercare nell'effetto-Schlein, che ha immediatamente riposizionato il partito più a sinistra e richiamato gli elettori che avevano scelto altri ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) Nandoha mostrato i suoi sondaggi a DiMartedì, la trasmissione di La7 condotta da Giovanni Floris e di cui è ospite fisso. Il noto sondaggista ha aggiornato i telespettatori sulle intenzioni di voto degli italiani: Fratelli d'Italia resta saldamente il primo partito con il 30,3%, una cifra che per il momento è inavvicinabile per tutte le altre forze politiche. L'unica che sta iniziando a risalire in maniera significativa è il Pd di Elly Schlein. Da quando c'è la nuova segretaria, i dem hanno ripreso quota nei sondaggi: sono dati al 19%, pure con un discreto vantaggio sul Movimento 5 Stelle che nel post-elezioni del 25 settembre aveva messo momentaneamente la freccia. Il motivo del contro-sorpasso è da ricercare nell'effetto-Schlein, che ha immediatamente riposizionato il partito più a sinistra e richiamato gli elettori che avevano scelto altri ...

