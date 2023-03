La polizia usa gli idranti contro i manifestanti in Israele (Di giovedì 23 marzo 2023) La polizia israeliana ha utilizzato gli idranti per disperdere i manifestanti che protestano contro la riforma della giustizia sostenuta dal primo ministro Benjamin Netanyahu in Israele. 23 marzo 2023 Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 marzo 2023) Laisraeliana ha utilizzato gliper disperdere iche protestanola riforma della giustizia sostenuta dal primo ministro Benjamin Netanyahu in. 23 marzo 2023

