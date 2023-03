La Nuova Zelanda aiuta i giovani a riprendersi dalle delusioni d’amore (Di giovedì 23 marzo 2023) La Nuova Zelanda investe milioni di dollari sui suoi giovani. Per la precisione sul loro benessere dopo la fine di una relazione. La campagna lanciata dal governo si chiama “Love Better” prevede lo stanziamento di circa 4 milioni di dollari (6,4 milioni di dollari neozelandesi) in tre anni da parte del Ministero dello Sviluppo Sociale, proprio per aiutare gli adolescenti a riprendersi dalle rotture e a ridurre al minimo i danni. “Le rotture fanno schifo” La campagna Love Better punta ad aiutare i giovani neozelandesi a superare la fine di una relazione amorosaL’esecutivo identifica nella gioventù del Paese uno dei suoi principali problemi, da affrontare con urgenza: ecco il motivo che ha spinto a puntare così tanti fondi sull’iniziativa. “Oltre 1.200 ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 23 marzo 2023) Lainveste milioni di dollari sui suoi. Per la precisione sul loro benessere dopo la fine di una relazione. La campagna lanciata dal governo si chiama “Love Better” prevede lo stanziamento di circa 4 milioni di dollari (6,4 milioni di dollari neozelandesi) in tre anni da parte del Ministero dello Sviluppo Sociale, proprio perre gli adolescenti arotture e a ridurre al minimo i danni. “Le rotture fanno schifo” La campagna Love Better punta adre ineozelandesi a superare la fine di una relazione amorosaL’esecutivo identifica nella gioventù del Paese uno dei suoi principali problemi, da affrontare con urgenza: ecco il motivo che ha spinto a puntare così tanti fondi sull’iniziativa. “Oltre 1.200 ...

