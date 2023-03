La neve si è già (quasi) sciolta

Leggi su agi

(Di giovedì 23 marzo 2023) AGI - Nell'inverno appena concluso, secondo il Joint Research Centre (Centro Comune di Ricerca) della Commissione Europea, lasulle Alpi è stata il 30% in meno rispetto al 2022 quando, alla fine di febbraio, il deficit sulla media era già del 67%. Non solo: mentre lo scorso anno, la carenza diera maggiormente evidente nel Nord Ovest, ora la scarsità di risorsa colpisce tutto il versante italiano dell'arco alpino. La quantità dicaduta sulle Alpi, fino a fine febbraio, è stimabile in 2,9 miliardi di metri cubi, a fronte di una media storica di 8,7 mld di mc e dei 4 miliardi di metri cubi presenti nello stesso periodo del 2022. A renderlo noto è il report settimanale dell'Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche, che segnala anche come lo scioglimento della pocasui rilievi stia comunque provocando ...