La Nazionale di Mancini porta un sorriso ai bimbi in ospedale (Di giovedì 23 marzo 2023) Una delegazione degli Azzurri ha fatto visita ai piccoli pazienti ricoverati all’ospedale Pediatrico Santobono Pausillipon. I calciatori hanno regalato ai bimbi palloni, gadget e sorrisi Leggi su ilgiornale (Di giovedì 23 marzo 2023) Una delegazione degli Azzurri ha fatto visita ai piccoli pazienti ricoverati all’Pediatrico Santobono Pausillipon. I calciatori hanno regalato aipalloni, gadget e sorrisi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Azzurri : ??? Le parole del Ct Roberto #Mancini e di Marco #Verratti alla vigilia di #ItaliaInghilterra #Nazionale ????… - Azzurri : Giornata di lavoro per gli #Azzurri agli ordini del Ct #Mancini ? Tra 48h #ItaliaInghilterra ?? #Nazionale ????… - Azzurri : 3??0?? #Azzurri convocati dal Ct #Mancini per le gare di qualificazione ad #EURO2024 contro #Inghilterra e #Malta ??… - PietroFerrari73 : RT @IlPrimatoN: 'Rombo di tuono' non le ha mai mandate a dire. E anche stavolta centra il punto, o la porta che dir si voglia #GigiRiva #Ma… - Profilo3Marco : RT @CorSport: ?? #Napoli in festa Tutta la città diventa azzurra anche per la nazionale ?? #Mancini #Italia #ItaliaInghilterra #Corrieredel… -