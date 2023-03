La Nazionale a Napoli, Bonucci: “Qui solo insulti” (Di giovedì 23 marzo 2023) L’Italia di Mancini a Napoli per la sfida contro l’Inghilterra in rete si scatena la polemica contro lo juventino Bonucci. La Nazionale Italiana è arrivata a Napoli, accolta da una folla di tifosi entusiasti sul lungomare. Appena il pullman si è aperto, il commissario tecnico Roberto Mancini è stato il primo a scendere, seguito da Politano, Di Lorenzo, Meret, Jorginho e Verratti, tutti applauditi calorosamente. Tuttavia, qualche fischio è stato riservato a Leonardo Bonucci, difensore della Juventus. In un video che sta girando in rete il difensore bianconero sembra lasciarsi andare ad un commento che non è piaciuto ai tifosi azzurri: “Qui solo insulti”. Non è chiaro se si tratti proprio di Bonucci, ma alcuni tifosi che hanno vivisezionato il video, ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 23 marzo 2023) L’Italia di Mancini aper la sfida contro l’Inghilterra in rete si scatena la polemica contro lo juventino. LaItaliana è arrivata a, accolta da una folla di tifosi entusiasti sul lungomare. Appena il pullman si è aperto, il commissario tecnico Roberto Mancini è stato il primo a scendere, seguito da Politano, Di Lorenzo, Meret, Jorginho e Verratti, tutti applauditi calorosamente. Tuttavia, qualche fischio è stato riservato a Leonardo, difensore della Juventus. In un video che sta girando in rete il difensore bianconero sembra lasciarsi andare ad un commento che non è piaciuto ai tifosi azzurri: “Qui”. Non è chiaro se si tratti proprio di, ma alcuni tifosi che hanno vivisezionato il video, ...

