La Meloni ci porta in guerra. Conte fa a pezzi Giorgia e i leghisti la mollano in Aula (Di giovedì 23 marzo 2023) Giorgia Meloni deve avere finito i suoi bei discorsi scritti con ritmo. Incagliata nel ripetere “sono una madre” e nell’accusare di vilipendio allo Stato chiunque avanzi dubbi sull’operato del suo governo (ritenersi Stato e popolo è un vizio antico, da quelle parti) ieri alla Camera la presidente del Consiglio durante il dibattito sulle comunicazioni in vista del Consiglio Ue di oggi, inciampa in una maggioranza che si presenta compatta quando c’è da incassare ma sfibrata quando le tocca fare politica. Alla Camera la Meloni inciampa in una maggioranza che si presenta compatta quando c’è da incassare ma sfibrata quando le tocca fare politica La fotografia dell’inizio della seduta non ha bisogno di analisi. Ai banchi del governo mancano tutti i ministri leghisti (dopo l’imbarazzo dei salviniani già al Senato) e a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 23 marzo 2023)deve avere finito i suoi bei discorsi scritti con ritmo. Incagliata nel ripetere “sono una madre” e nell’accusare di vilipendio allo Stato chiunque avanzi dubbi sull’operato del suo governo (ritenersi Stato e popolo è un vizio antico, da quelle parti) ieri alla Camera la presidente del Consiglio durante il dibattito sulle comunicazioni in vista del Consiglio Ue di oggi, inciampa in una maggioranza che si presenta compatta quando c’è da incassare ma sfibrata quando le tocca fare politica. Alla Camera lainciampa in una maggioranza che si presenta compatta quando c’è da incassare ma sfibrata quando le tocca fare politica La fotografia dell’inizio della seduta non ha bisogno di analisi. Ai banchi del governo mancano tutti i ministri(dopo l’imbarazzo dei salviniani già al Senato) e a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Bonelli porta in aula dei sassi e si scaglia contro Giorgia Meloni: 'La siccità è un problema drammatico' La repli… - AntonCristofari : RT @20_Carmen_04: #Bonelli porta i sassi dell’ #Adige in aula per dimostrare alla #Meloni il problema della siccità Meno male che ancora n… - tatancawar : RT @fanpage: Bonelli porta in aula dei sassi e si scaglia contro Giorgia Meloni: 'La siccità è un problema drammatico' La replica della Pr… - NorikaJune : RT @manginobrioches: S'imparano un sacco di cose, seguendo il #GovernoMeloni: - che #Mosè non apriva le acque del mare ma prosciugava i fiu… - MarthyMcFlyer : ......... #avanticosi che andiamo bene..... ???? -