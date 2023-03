La Meloni a Bruxelles per vertice Ue dopo lite con Conte su armi e migranti

(Di giovedì 23 marzo 2023) - La premier partecipa alla riunione dei 27 all'indomani dell'informativa alla Camera in un dibattito molto acceso definendo 'una calunnia' le accuse delle opposizioni sulla tragedia di Cutro. Non è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Il premier al Senato in vista del vertice a Bruxelles: «L’Ue deve difendere le frontiere. I Paesi di bandiera si as… - Agenzia_Ansa : Il ministro Tajani a Bruxelles: 'Il tema è consegnare in fretta le munizioni all'Ucraina. Il governo italiano ha l'… - miloezio : RT @puntualeh: “Presidente Meloni, cosa è successo col blocco navale? La dura realtà l’ha schiaffeggiata!! Con voi a Palazzo Chigi gli sbar… - FrancoBonanno62 : @dantegiumanini @pdnetwork Ora porteranno le pietre dell'Adige a Bruxelles per dire che la siccità è colpa della Me… - FedericaBerva : RT @puntualeh: “Presidente Meloni, cosa è successo col blocco navale? La dura realtà l’ha schiaffeggiata!! Con voi a Palazzo Chigi gli sbar… -

- La premier partecipa alla riunione dei 27 all'indomani dell'informativa alla Camera in un dibattito molto acceso definendo 'una calunnia' le accuse delle opposizioni sulla tragedia di Cutro. Non è ...... non ci sarà bisogno dell'unanimità fra i leader Ue presenti a. 'Quello di cui abbiamo ... Come espresso anche nei giorni scorsi dal presidente del Consiglio Giorgianelle comunicazioni ...Il Consiglio Europeo che si riunirà oggi e domani a, avrà sul tavolo prima di tutto l'economia, e in secondo piano gli affari esteri. I capi ... che la presidente del Consiglio Giorgia, ...

Malan: "Meloni a Bruxelles con il sostegno dei cittadini" AGI - Agenzia Italia

La premier partecipa alla riunione dei 27 all'indomani dell'informativa alla Camera in un dibattito molto acceso definendo "una calunnia" le accuse delle opposizioni sulla tragedia di Cutro. Non è ...Per il governo di Giorgia Meloni, però, sembra che ci saranno poche soddisfazioni. Giorgia Meloni vola a Bruxelles per un altro incontro del Consiglio europeo, l'organismo che raccoglie i capi di ...