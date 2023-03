La mamma nutrizionista compra il pollo arrosto del supermercato ai figli, Franco Berrino: “Prima di mangiarlo farei una preghiera” (Di giovedì 23 marzo 2023) È una sorta di confessione ma anche testimonianza quella della mamma nutrizionista che rivela di avere comprato per cena “un pollo arrosto del supermercato. Nonostante le bimbe avessero mangiato carne anche a scuola e nonostante anche io avessi già mangiato pollo a pranzo. E aggiungo che, come verdura, ho messo dell’insalata già lavata in sacchetto”. Lo ha scritto Laura Chelli, nutrizionista di Bologna, il 15 marzo per la Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata ai disturbi del comportamento alimentare. L’obiettivo? Aiutare a vivere con serenità le imperfezioni quotidiane nel rapporto con il cibo. “La realtà non è quella dei social con piatti sempre perfetti, famiglie felici che mangiano sorridendosi, menu super bilanciati con cibi bio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) È una sorta di confessione ma anche testimonianza quella dellache rivela di avereto per cena “undel. Nonostante le bimbe avessero mangiato carne anche a scuola e nonostante anche io avessi già mangiatoa pranzo. E aggiungo che, come verdura, ho messo dell’insalata già lavata in sacchetto”. Lo ha scritto Laura Chelli,di Bologna, il 15 marzo per la Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata ai disturbi del comportamento alimentare. L’obiettivo? Aiutare a vivere con serenità le imperfezioni quotidiane nel rapporto con il cibo. “La realtà non è quella dei social con piatti sempre perfetti, famiglie felici che mangiano sorridendosi, menu super bilanciati con cibi bio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : La mamma nutrizionista compra il pollo arrosto del supermercato ai figli, Franco Berrino: “Prima di mangiarlo farei… - FroioAnna : «La realtà è anche questa: Finire di lavorare tardi, non essersi organizzati e mettere in tavola la prima cosa comm… - Corriere : La nutrizionista e il pollo pronto ai figli: «È sbagliato? Normale per chi lavora» - corrierebologna : La mamma nutrizionista compra il pollo pronto ai figli: «È sbagliato? Normale per chi lavora» - iocheamosolo : 'vai da un nutrizionista' dicevano e poi 'la sua mamma non ha il bancomat?' nutrizionista uomo, dopo avergli richiesto la fattura. -