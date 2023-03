La Juventus trema | Dybala può fare causa! Danni per 54 milioni ? SM

Leggi su inter-news

(Di giovedì 23 marzo 2023) Pauloe lanon si sono detti addio nel migliore dei modi. L’argentino si è visto scaricare con un contratto a parametro zero, ma non avrebbe ora intenzione di rinunciare a ciò che gli spetta. Può così presentarsi un’ulteriore problema da affrontare alle porte bianconere (vedi articolo). Nell’aria c’è una possibile causa per 54di euro., È SCONTRO ? Laè ancora in attesa di comprendere cosa succederà con i 15 punti di penalizzazione che le sono stati assegnati in classifica di Serie A. Ma non solamente. Perché da comprendere c’è un intero futuro, legato specialmente alla questione della cosiddetta manovra stipendi. A tal proposito, non mancano ulteriori grane per la società bianconera. Secondo quanto riportato da SportMediaset, Paulo ...