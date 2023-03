La Juventus può puntare un top del Barcellona: il motivo è assurdo (Di giovedì 23 marzo 2023) Nella prossima sessione estiva di mercato, la Juventus potrebbe portare in Italia un top player del Barcellona. I tifosi sognano. La Juventus può sognare un colpo dal Barcellona; l’indiscrezione di mercato è clamorosa e sta facendo sognare, e non poco, i tifosi bianconeri. Barcellona (Ansafoto)Il giocatore in questione è uno dei più forti in circolazione ed è destinato, complice la sua giovane età, a dominare il calcio mondiale dei prossimi anni. Stiamo parlando di Gavi, uno dei giocatori più completi nel suo ruolo; classe 2004 ha preso in mano sia il centrocampo del Barcellona sia quello della nazionale spagnola. Giocatore di una qualità immensa, tecnica superiore a tutti i suoi coetanei, intelligenza tattica e capacità di dettare tempi e ritmi di gioco della sua squadra. La sua ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 23 marzo 2023) Nella prossima sessione estiva di mercato, lapotrebbe portare in Italia un top player del. I tifosi sognano. Lapuò sognare un colpo dal; l’indiscrezione di mercato è clamorosa e sta facendo sognare, e non poco, i tifosi bianconeri.(Ansafoto)Il giocatore in questione è uno dei più forti in circolazione ed è destinato, complice la sua giovane età, a dominare il calcio mondiale dei prossimi anni. Stiamo parlando di Gavi, uno dei giocatori più completi nel suo ruolo; classe 2004 ha preso in mano sia il centrocampo delsia quello della nazionale spagnola. Giocatore di una qualità immensa, tecnica superiore a tutti i suoi coetanei, intelligenza tattica e capacità di dettare tempi e ritmi di gioco della sua squadra. La sua ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Per chi non l'avesse visto e a beneficio tutti coloro cui può interessare sapere qualcosa di più sul processo penal… - forumJuventus : (SI)'Rabiot a Tuttosport: alla Juventus sto bene, Allegri ci sprona a non mollare mai. Andare in Champions si può,… - mirkonicolino : #Conte o non Conte, #Kulusevski ha le idee chiare sul suo futuro e lo conferma dal ritiro della nazionale svedese.… - CalcioPillole : #Juventus, #Vlahovic piace a tanti club: in estate può partire #calciomercato #news #cip - calciomercatoit : ?? #Juventus, per #Vlahovic il #BayernMonaco può proporre lo scambio con #Gnabry #calciomercato -

La Roma può vincere lo scudetto: ecco come! Se la Roma vuole vincere lo scudetto, non può prescindere dal riscatto di un giocatore per il quale ... Questa squadra avrebbe tutto per competere alla pari con Napoli, Juventus, Inter e Milan per la ... Stufo della panchina, così si prendono Vlahovic dalla Juventus ...la pedina di scambio per prendere Dusan Vlahovic dalla JuventusDusan Vlahovic via dalla Juventus. ... Vlahovic - Calciomercato.itUn giudizio che per Vlahovic, attualmente, non può che essere negativo. In ... Mancati rinnovi e manovra stipendi: Dybala vuole chiedere alla Juve 54 milioni di euro di danni ...Luca Ferrari ha parlato di una richiesta record di 54 milioni di euro nei confronti della Juventus . Intanto oggi il giudizio di merito del Consiglio di Stato dirà se la Juve può usare la carta ... Se la Roma vuole vincere lo scudetto, nonprescindere dal riscatto di un giocatore per il quale ... Questa squadra avrebbe tutto per competere alla pari con Napoli,, Inter e Milan per la ......la pedina di scambio per prendere Dusan Vlahovic dalla JuventusDusan Vlahovic via dalla. ... Vlahovic - Calciomercato.itUn giudizio che per Vlahovic, attualmente, nonche essere negativo. In ......Luca Ferrari ha parlato di una richiesta record di 54 milioni di euro nei confronti della. Intanto oggi il giudizio di merito del Consiglio di Stato dirà se la Juveusare la carta ... La Juventus può ancora vincere lo Scudetto La tabella per la rimonta in classifica 90min