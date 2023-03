La grande truffa dei bonus: scoperti tre miliardi di crediti fiscali falsi (Di giovedì 23 marzo 2023) Oltre 3 miliardi di euro di falsi crediti d'imposta sequestrati, frutto di richieste di bonus edilizi fittizi per immobili in comuni italiani inesistenti inoltrate utilizzando una fitta rete di prestanome, tra cui senzatetto e persone decedute. Questo il bilancio del doppio sequestro record operato ieri tra il Campania e il Piemonte dalla Guardia di Finanza in collaborazione con l'Agenzie delle Entrate, sequestro arrivato al termine di due inchieste aventi come oggetto altrettante maxi -truffe messe a segno sfruttando le maglie larghe dei vari bonus edilizi. All'interno del primo filone d'indagine, coordinato dalla Procura di Avellino, la Gdf di Napoli e Avellino ha messo sotto sequestro preventivo crediti d'imposta fittizi pari a circa 1,7 miliardi di euro, relativi ... Leggi su iltempo (Di giovedì 23 marzo 2023) Oltre 3di euro did'imposta sequestrati, frutto di richieste diedilizi fittizi per immobili in comuni italiani inesistenti inoltrate utilizzando una fitta rete di prestanome, tra cui senzatetto e persone decedute. Questo il bilancio del doppio sequestro record operato ieri tra il Campania e il Piemonte dalla Guardia di Finanza in collaborazione con l'Agenzie delle Entrate, sequestro arrivato al termine di due inchieste aventi come oggetto altrettante maxi -truffe messe a segno sfruttando le maglie larghe dei variedilizi. All'interno del primo filone d'indagine, coordinato dalla Procura di Avellino, la Gdf di Napoli e Avellino ha messo sotto sequestro preventivod'imposta fittizi pari a circa 1,7di euro, relativi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Crediti di imposta ceduti a clochard e morti, 1,7 miliardi sequestrati: la truffa più grande di sempre scoperta in… - tempoweb : ?? La grande truffa dei bonus ?? #Meloni a #Bonelli: “Non sono mica Mosè” ?? Arriva il decreto “#Strade sicure” ?? La… - iq_196 : RT @Leonard6031: Se mi fossi 'vaccinato' non avrei più vissuto sereno, non avrei più dormito la notte per la preoccupazione. Felice e orgo… - Gigiowind : @matteorenzi Il vero nemico dello stato italiano sei tu che ti vendi x soldi ad altri stati esteri. Sei quello del… - tax_analysis : ?? La grande truffa del Superbonus pari ad oltre €3 miliardi, di cui si parlava ieri, in alcuni casi fa notizia in p… -