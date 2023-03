Vai agli ultimi Twett sull'argomento... UfficiStampaEgv : La Ginnastica Petrarca sul podio del Campionato Regionale di Squadra Allieve -

Le atlete petrarchine hanno conquistato il terzo posto e il conseguente accesso alla fase interregionale... " +39 0577 841111 - +39 0577 841205 (enoteca) Redazione 11 Marzo 2023 1 minuto di lettura Facebook Twitter WhatsApp Condividi via Email Stampa Articoli correlati AREZZO - La......Close La Lilt di Arezzo si dota di una nuova unità mobile 27 Giugno 2016 PONTASSIEVE - Mostra di Sandra Tomboloni 'Homeless 2013 - Oggetti senza tetto' 10 Aprile 2013 Ladi Arezzo ...

La Ginnastica Petrarca sul podio del Campionato Regionale di Squadra Allieve LA NAZIONE

Arezzo, 23 marzo 2023 – La Ginnastica Petrarca sul podio del Campionato Regionale di Squadra Allieve Gold. La seconda prova della manifestazione di ginnastica ritmica è andata in scena a Viareggio ...Anche l’impianto nel nome della vittima dell’Heysel rifiorirà: un intervento per duecentomila euro. La società lo gestirà per 25 anni. L’operazione si affianca a quella di altre nove strutture recuper ...