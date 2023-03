La Germania si blocca | lunedì mega sciopero dei trasporti

(Di giovedì 23 marzo 2023) Undeipubblici che paralizzerà il Paese. È quello che hanno annunciato a Berlino i sindacati EVG e Verdi, proclamando la mobilitazione dei dipendenti del settore per...

Un mega sciopero dei trasporti pubblici che paralizzerà il Paese. È quello che hanno annunciato a Berlino i sindacati EVG e Verdi, proclamando la mobilitazione dei dipendenti del settore per lunedì ...

(ANSA) - BERLINO, 23 MAR - Un mega sciopero dei trasporti pubblici che paralizzerà il Paese. È quello che hanno annunciato a Berlino i sindacati EVG e Verdi, proclamando la mobilitazione dei ...L’incertezza sui tempi della transizione green, il dilemma se investire in strade o ferrovie, le divisioni nella coalizione di governo. A Berlino i principali ...