La Francia in rivolta, tutto bloccato contro riforma delle pensioni (Di giovedì 23 marzo 2023) La Francia in rivolta contro la riforma delle pensioni; la gente è in strada per il nono giorno contro la legge che innalza da 62 a 64 anni l'età pensionabile, mentre il presidente Emmanuel Macron - ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiannettiMarco : RT @askanews_ita: La #Francia in rivolta, tutto bloccato contro la riforma delle #pensioni - maxliolli : RT @VinzDeCarlo1: CONTINUA LA RIVOLTA IN FRANCIA Elettricisti e addetti del gas in sciopero scaricano centinaia di contatori elettrici dav… - askanews_ita : La #Francia in rivolta, tutto bloccato contro la riforma delle #pensioni - IWitzard : RT @lisameyerildra1: In Francia sono scesi in piazza in massa per 2 anni di lavoro in più immaginate se avessero avuto Meloni e il suo segu… - luca_s_cag : in Francia c'è la rivolta ma Cruciani, di solito fanatico del caos,. non può parlarne, 'è un programma libero, solo… -