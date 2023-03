La domanda che giustifica la violenza | com’eri vestita?

Leggi su distantimaunite

(Di giovedì 23 marzo 2023) Una installazione itinerante per sensibilizzare contro lasulle donne. Non riesco a chiamarla mostra. Non riesco ad associarla ad una forma d’arte. So solo che entrando in quella sala adibita per l’esposizione, vengo colta dall’angoscia, dal malessere, dalla sofferenza e dalla rabbia. Tutte le sensazioni che credo abbiano provato quelle donne, vittime di. Mi trovo nella Pescheria Vecchia, ad Este (PD). “?” è il progetto itinerante realizzato dal Centro AntiCerchi d’Acqua e presentata per la prima volta nel marzo 2018, ha una nuova tappa ad Este dal 2 al 13 marzo 2023. L’evento, è stato in promosso dal Comune di Este, in collaborazione con il Centro Veneto Progetti Donna. Scopri le prossime date Ho la sensazione di udire l’eco di voci diverse, anche ...