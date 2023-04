La domanda che giustifica la violenza: com’eri vestita? (Di giovedì 23 marzo 2023) Una installazione itinerante per sensibilizzare contro la violenza sulle donne. Non riesco a chiamarla mostra. Non riesco ad associarla ad una forma d’arte. So solo che entrando in quella sala adibita per l’esposizione, vengo colta dall’angoscia, dal malessere, dalla sofferenza e dalla rabbia. Tutte le sensazioni che credo abbiano provato quelle donne, vittime di violenza. Mi trovo nella Pescheria Vecchia, ad Este (PD). “com’eri vestita?” è il progetto itinerante realizzato dal Centro Antiviolenza Cerchi d’Acqua e presentata per la prima volta nel marzo 2018, ha una nuova tappa ad Este dal 2 al 13 marzo 2023. L’evento, è stato in promosso dal Comune di Este, in collaborazione con il Centro Veneto Progetti Donna. Scopri le prossime date Ho la sensazione di udire l’eco di voci diverse, anche ... Leggi su distantimaunite (Di giovedì 23 marzo 2023) Una installazione itinerante per sensibilizzare contro lasulle donne. Non riesco a chiamarla mostra. Non riesco ad associarla ad una forma d’arte. So solo che entrando in quella sala adibita per l’esposizione, vengo colta dall’angoscia, dal malessere, dalla sofferenza e dalla rabbia. Tutte le sensazioni che credo abbiano provato quelle donne, vittime di. Mi trovo nella Pescheria Vecchia, ad Este (PD). “?” è il progetto itinerante realizzato dal Centro AntiCerchi d’Acqua e presentata per la prima volta nel marzo 2018, ha una nuova tappa ad Este dal 2 al 13 marzo 2023. L’evento, è stato in promosso dal Comune di Este, in collaborazione con il Centro Veneto Progetti Donna. Scopri le prossime date Ho la sensazione di udire l’eco di voci diverse, anche ...

