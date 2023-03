La Cucina Italiana è candidata all'Unesco (Di giovedì 23 marzo 2023) Oggi pomeriggio il Ministero della Cultura insieme al Ministero dell’Agricoltura si sono uniti per la prima volta e hanno annunciato che il governo italiano ha candidato «la Cucina Italiana, tra sostenibilità e diversità bioculturale» come patrimonio immateriale dell'Unesco. A credere in questo ambizioso progetto e a farsi promotore della candidatura, La Cucina Italiana, dal 1929 il mensile di Cucina più autorevole e di lunga tradizione in Italia e nel resto del mondo. Un percorso iniziato nel luglio 2020 quando la testata, diretta da Maddalena Fossati, ha arruolato grandi cuochi e imprenditori come ambasciatori per sostenere il valore universale della cultura gastronomica del nostro Paese. Una grande iniziativa corale per candidare la nostra Cucina quale patrimonio ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 23 marzo 2023) Oggi pomeriggio il Ministero della Cultura insieme al Ministero dell’Agricoltura si sono uniti per la prima volta e hanno annunciato che il governo italiano ha candidato «la, tra sostenibilità e diversità bioculturale» come patrimonio immateriale dell'. A credere in questo ambizioso progetto e a farsi promotore della candidatura, La, dal 1929 il mensile dipiù autorevole e di lunga tradizione in Italia e nel resto del mondo. Un percorso iniziato nel luglio 2020 quando la testata, diretta da Maddalena Fossati, ha arruolato grandi cuochi e imprenditori come ambasciatori per sostenere il valore universale della cultura gastronomica del nostro Paese. Una grande iniziativa corale per candidare la nostraquale patrimonio ...

